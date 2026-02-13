Cesena, ruba due giacche esposte in un negozio e anche un furgoncino per la fuga: denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti di Mercato Saraceno e San Carlo di Cesena. I controlli, attuati nel centro storico, nei pressi dell’ospedale cittadino e nella zona della stazione ferroviaria nonché lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di nove persone, in particolare.

Denunciati due uomini, per “furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere”, poiché, nel primo caso, uno si è reso responsabile del furto aggravato di due giacche esposte presso un esercizio commerciale del centro e del furto di un furgoncino parcheggiato nelle vicinanze. Il secondo uomo è stato denunciato per furto aggravato in una pizzeria del centro. A seguito delle perquisizioni personali, venivano trovati in possesso, senza giustificato motivo, rispettivamente di un coltello a serramanico e di due cutter, sottoposti al sequestro penale. La merce e la vettura sono state poi restituite ai legittimi proprietari;

Denunciato un uomo, per “porto abusivo di oggetti atti ad offendere”, poiché, controllato alla guida della propria vettura, veniva trovato in possesso, senza giustificato motivo, di tre coltelli multiuso, sequestrati penalmente;

Denunciati quattro automobilisti per “guida in stato di ebbrezza”, poiché, durante i controlli stradali, sottoposto ad accertamenti, risultava con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti. Le patenti di guida sono state tutte ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura e le vetture affidate a persona idonea alla guida, in un caso, sequestrata amministrativamente ai fini della confisca;

Denunciato un uomo, per “spaccio di sostanze stupefacenti”, poiché veniva controllato mentre cedeva, ad altro soggetto, una boccetta di metadone regolarmente assegnatagli dal locale SERT. Infine, denunciato un uomo, per “falsità materiale commessa dal privato”, poiché, controllato alla guida della propria vettura, esibiva una patente straniera contraffatta, penalmente sequestrata.