Cesena, ruba confezione di carne dall’azienda per la quale lavora: operaio denunciato

CESENA. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di San Carlo di Cesena hanno denunciato un operaio di 56 anni, quale presunto autore del reato di “furto aggravato”, avvenuto all’interno di una azienda cesenate. L’uomo, addetto allo scarico della merce, mentre stava tornando a casa al termine del proprio turno di lavoro, è stato controllato dai carabinieri e trovato in possesso di svariate confezioni di carne selezionata del tipo “scottona” (destinate alla vendita), asportate poco prima all’interno del magazzino dell’azienda. L’operazione è scattata a seguito di una attività di monitoraggio condotta dai militari nei pressi della nota azienda. A insospettire i carabinieri erano stati alcuni movimenti anomali notati proprio in concomitanza con i cambi turno degli operai. I prodotti sono stati subito restituiti al legittimo proprietario.