Cesena, ruba birre al supermercato, aggredisce il vigilante e le forze dell’ordine e finisce in carcere

La Polizia di Stato e i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un uomo di origini colombiane, classe 1996, con numerosi precedenti, per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’intervento è scattato nei giorni scorsi, a seguito della segnalazione di un furto commesso all’interno dell’Ipercoop del centro commerciale Lungo Savio.

A dare l’allarme è stata la guardia giurata in servizio presso l’esercizio commerciale, che aveva notato l’uomo, già conosciuto per analoghi episodi, mentre prelevava alcune lattine di birra dagli scaffali per poi nasconderle sotto la maglietta. L’uomo aveva quindi oltrepassato le casse senza effettuare il pagamento. Il vigilante aveva tentato di fermarlo e di convincerlo a restituire la merce, ma l’uomo ha reagito violentemente, minacciandolo e spintonandolo con forza per riuscire a fuggire.