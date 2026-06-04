Cesena. Rotonda prevista a Martorano, protestano i residenti

Il nuovo complesso residenziale “Giardini di Martorano”, con 57 abitazioni distribuite in sette lotti, porterà con sé anche alcune modifiche alla viabilità limitrofa.

La più rilevante riguarda la costruzione di una rotatoria, per agevolare il traffico adiacente ai futuri immobili, in via Ravennate, in prossimità della rotonda Torino.

Un’opera che preoccupa i cittadini della zona. «Riteniamo che la nuova rotatoria sarà inutile - scrivono in una lettera - poiché invece di portare benefici, causerà ulteriori problematiche alla circolazione, in particolare per le abitazioni esistenti che si troveranno i propri passi carrai di fronte ad essa, compromettendo la sicurezza di ingresso e uscita dalla propria abitazione». Già oggi i residenti vivono delle situazioni di rischio quando escono dai cancelli con i propri mezzi, vista la presenza della pista ciclabile.

Sono numerose le proteste fatte dagli abitanti negli ultimi mesi. L’ultima risale al 27 maggio scorso, durante un incontro con i tecnici comunali.

«Gli esperti intervenuti non sono in grado di assecondare le nostre richieste, in quanto fuori dalla loro competenza. Anche la decisione di applicare eventuali modifiche spetta ad altri uffici.

E a nostra sorpresa, ci hanno comunicato che il progetto è ormai cristallizzato dal 2024, e che di conseguenza non si può effettuare alcuna variazione», raccontano i residenti, i quali si chiedono quale fosse l’utilità dell’incontro, vista l’impossibilità di cambiare il piano.

Mentre invitano i tecnici a pensare a delle alternative, gli abitanti stessi propongono alcune soluzioni, tra cui l’installazione di una rotonda provvisoria, come quella tra via Machiavelli e il ponte Europa unita, nello svincolo adiacente a rotonda Torino, e la costruzione di uno svincolo dotato di un adeguato sistema segnaletico con semaforo intelligente.

Tra i reclami e le richieste, il disappunto lascia spazio anche a una provocazione: «Saremmo curiosi di sapere in quanti dei componenti della giunta comunale accetterebbero la costruzione di una rotonda davanti al proprio passo carrabile».

Nonostante le opposizioni ricevute nel tempo, i residenti non si arrendono. «Consapevoli che sperare in una modifica comporterebbe qualche difficoltà, siamo altrettanto convinti che sia sempre molto difficile ammettere gli errori, forse più di applicare una variazione. In ogni caso crediamo sia un diritto di ogni cittadino poter entrare e uscire in sicurezza dalla propria casa e che sia non meno importante avere una viabilità più sicura per tutti».