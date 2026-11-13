Cesena, Rossini analizza le attuali tendenze politiche: “I cittadini chiedono protezione e reali prospettive di vita”

Queste sono settimane di grande fermento politico a vari livelli: da segnali forti arrivati da elezioni in grandi Paesi alle mobilitazioni nelle piazze, con un ritrovato protagonismo giovanile, fino al vento delle elezioni dell’anno prossimo in Italia, che inizia a sentirsi anche sui territori. Dal proprio osservatorio istituzionale nel suo ruolo di presidente del Consiglio comunale, Filippo Rossini prova a leggere alcune tendenze, liberando per una volta la sua anima di politico lucido nelle analisi, ma anche “di parte” e “passionale” nei contesti in cui può oltrepassare confini della sua carica, che richiedono equilibrio, imparzialità e inclusività.