Cesena, Rossini analizza le attuali tendenze politiche: “I cittadini chiedono protezione e reali prospettive di vita”

Queste sono settimane di grande fermento politico a vari livelli: da segnali forti arrivati da elezioni in grandi Paesi alle mobilitazioni nelle piazze, con un ritrovato protagonismo giovanile, fino al vento delle elezioni dell’anno prossimo in Italia, che inizia a sentirsi anche sui territori. Dal proprio osservatorio istituzionale nel suo ruolo di presidente del Consiglio comunale, Filippo Rossini prova a leggere alcune tendenze, liberando per una volta la sua anima di politico lucido nelle analisi, ma anche “di parte” e “passionale” nei contesti in cui può oltrepassare confini della sua carica, che richiedono equilibrio, imparzialità e inclusività.

Rossini, chi ama seguire le vicende politiche con uno sguardo ampio non si annoia di certo negli ultimi tempi...

«Nel giro di poche settimane sono in effetti arrivate notizie che potrebbero preludere a un cambio di scenari. Le elezioni in Serbia hanno dimostrato che gli studenti sono capaci di prendere in mano il loro destino anche attraverso le istituzioni. Così come sono importanti le manifestazioni di tanti nostri ragazzi e ragazze, anche se a volte evidenziano che la mia generazione ha un pezzo di responsabilità nel non essere riuscita a trasmettere il modo in cui si sta nelle piazze. Poi sono segnali molto importanti dalla vittoria di Lula in Brasile e la sconfitta di Trump nelle elezioni di midterm negli Usa: quando cambia quel continente, generalmente cambia il mondo. Credo che l’area politica in cui mi riconosco debba riuscire anche qui a intercettare il vento che sta cambiando».

A questo proposito, le elezioni a Cesena sono ancora lontane, ma l’anno prossimo c’è il voto nazionale. Come le pare che ci si stia avvicinando a quell’appuntamento?

«La nuova Legge di Bilancio mi pare una bozza con minuscole mancette distribuite qua e là, mentre tutte le Regioni, a prescindere dal loro colore politico, chiedevano maggiore impegno sulla sanità la Meloni ha bluffato in quel campo, che è fondamentale. Nei prossimi mesi mi aspetto una campagna elettorale lunga e senza esclusione di colpi, perché tutti i sondaggi e la realtà sotto gli occhi dicono che il Paese è contendibile».

Quali pensa che saranno i punti al centro dell’agenda politica?

«A differenza di quanto succede di solito in Italia, credo che l’analisi del mondo in cui siamo e la politica estera saranno centrali nel dibattito, perché i conflitti ovunque siano riguardano tutti e hanno effetti su tutti, per esempio sul costo della vita. L’Europa deve tornare a far valere la sua forza recuperando principi e una visione comune contro l’avanzata dei nazionalismi in Francia, Germania e Italia. Poi sarà doverosamente in primo piano la questione del potere d’acquisto delle famiglie e dell’aumento delle povertà e delle disuguaglianza. Oltre a protezione, i cittadini chiedono ai politici reali prospettive di vita, perché si sono sgretolate le certezze che abbiamo sempre avuto che i figli sarebbero stati meglio dei genitori. Da questo punto di vista, un diritto essenziale su cui servono impegni forti, chiari e concreti è quello alla casa».

E la politica, e in particolare l’opposizione di centrosinistra, le sembrano pronte a dare risposte?

«La forma che avrà l’alleanza di centrosinistra sarà fondamentale, e vanno bene le primarie che sembrano ormai decise, ma lasciamo perdere i tecnicismi e ricordiamoci bene alcuni punti fermi: siamo un sistema parlamentare, perciò mi pare che questa legge elettorale abbia evidenti profili di incostituzionalità. Un aspetto che mi preoccupa molto continua a essere l’astensionismo. Un altro punto che considero molto critico, e su cui mi interrogo, è il fatto che la comunicazione molto veloce e immediata ha favorito l’impoverimento del linguaggio e la perdita del significato di parole come cambiamento e partecipazione, svuotate di ogni senso».

E qui a Cesena che aria sente tirare dal suo scranno di presidente del Consiglio comunale?

«Mi pare che ci sia una dialettica di normale contrapposizione tra destra e sinistra, destinata però a intensificarsi sia per le elezioni nazionali sia perché siamo al giro di boa della seconda sindacatura Lattuca. Ma è assurdo fare ora dei nomi di possibili candidati: l’Amministrazione attuale ha ancora tanto da fare. Intanto, le va riconosciuto un merito: di avere aperto al mondo Cesena, trasformandola da paese in città. Poi, quando la scadenza del mandato sarà più vicina, si vedrà quale direzione prendere. Il pallino lo avrà comunque in mano il Pd, sempre col massimo rispetto di tutte le anime della coalizione, che stanno facendo un gran lavoro».

Nelle ultime settimane si è però acuita qualche tensione, con una sosta di “sciopero della parola” da parte dei consiglieri d’opposizione durante le sedute dell’assise. Cosa sta succedendo?