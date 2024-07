Cesena torna grande nel settore della moda globale, grazie al ruolo di Chief Marketing Officer ricoperto da Rossella Raffi presso il brand “Guest In Residence”. Una linea cashmere lanciata nel 2022 a New York da Jelena Noura Hadid, la top model meglio conosciuta come Gigi Hadid, collega e amica di Rossella dai tempi di Tommy Hilfiger.