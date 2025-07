Cesena, Rockin’1000: in due giorni 30mila spettatori VIDEOGALLERY

CESENA. Si sono concluse ieri le due speciali date evento con le quali Rockin’1000, la più grande rock band del mondo, ha celebrato il decimo anniversario dalla sua nascita insieme a 30.000 spettatori in due giorni all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena Rockin’ 1000 - 10 Years Celebration.

I mille musicisti che compongono la band hanno invaso lo Stadio di Cesena sabato 26 e domenica 27 luglio prendendo posto accanto ai propri strumenti e dando il via a uno spettacolo collettivo e travolgente. Durante le due serate, 2000 musicisti – tra cui 250 batteristi, 250 bassisti, 300 chitarristi, 45 tastieristi, 40 fiati ( sassofoni, trombe e sax), 5 cornamuse e più di 200 voci – hanno infiammato lo stadio sulle note dei brani che hanno segnato la storia del rock.

In un’atmosfera carica di energia ed emozione, ai festeggiamenti del decennale di Rockin’1000 si è unito un cast d’eccezione: Negrita, Piero Pelù, Francesca Michielin, Negramaro e Fast Animals And Slow Kids hanno condiviso il palco in momenti di straordinaria intensità, cantando insieme e fondendo la potenza del rock con l’emozione di suonare all’unisono. Durante la serata del 26 luglio, a sorpresa, è salito sul palco anche il cantautore Diodato, che ha emozionato il pubblico con “Fai rumore”, seguito da un medley dei brani “Non ci credo più” e “Che vita meravigliosa”.

Sono 3 i direttori d’orchestra di queste due speciali date: Peppe Vessicchio, Daniel Plentz e Maurino Dellacqua, che hanno guidato i musicisti durante i concerti. A presentare l’evento, Lodovica Comello, che ha accompagnato il pubblico durante le serate con entusiasmo e passione. In scaletta, oltre ai brani simbolo come “Bohemian Rhapsody” e l’immancabile “Learn to Fly”, anche alcuni brani dal repertorio degli ospiti delle due serate, che hanno risuonato con forza nel cuore del pubblico.