Cesena, Rocca Malatestiana: restauro in vista dopo l’estate

Dopo l’estate, a seguito dell’affidamento dei lavori, la Rocca Malatestiana vecchia e lo Sferisterio saranno interessati da un intervento di restauro e consolidamento dell’ammontare complessivo di 200 mila euro. L’esecuzione delle opere, inserite in un progetto approvato dalla Giunta comunale, riguarderà in modo particolare il tratto delle mura che si estende verso Porta Fiume e il Parco della Rimembranza.

“La Rocca Malatestiana – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – è tra i monumenti simbolo della nostra città e questo specifico intervento, il cui progetto è stato riapprovato nella mattinata di oggi per adeguarci al nuovo Codice degli Appalti, si inserisce nella serie di opere eseguite con lo scopo di conservare, tutelare e valorizzare questo patrimonio storico-culturale cittadino. Esattamente come avvenuto di recente lungo via delle Scalette, si procederà con un intervento di conservazione che bene si inserisce nella costante opera di manutenzione e restauro dell’intero complesso fortificato che dal marzo 2011 l’Amministrazione comunale ha intrapreso con riferimento all’area che si sviluppa a sud da ‘Porta Nuova’, proseguendo poi verso i resti della ‘Rocca Vecchia’, poi verso il muro di collegamento successivamente adibito a sferisterio ed infine la Rocca Malatestiana. Tutte le lavorazioni, già oggetto di una specifica autorizzazione della Soprintendenza alle Belle Arti – prosegue l’Assessore – saranno eseguite avendo cura di preservare nel migliore dei modi e nel rispetto delle norme di tutela dei beni culturali le strutture murarie superstiti”.

L’intervento

Il tratto oggetto di intervento si trova in continuità allo “Sferisterio” quasi a congiungersi con la cinta della Rocca Malatestiana. È prospiciente la “Pinetina” e scende verso viale Mazzoni attraverso il parco della Rimembranza, aperto al pubblico con vialetti pedonali che collegano il centro della città alla Rocca, a formare un percorso con frequentati passaggi di persone a passeggio, di sportivi amatori e di turisti. Una porzione di mura retrostante lo “Sferisterio” è attualmente transennato perché contiguo al restante tratto di mura in grave stato di conservazione, proprio in corrispondenza dei vialetti pedonali.

Per far fronte alle criticità emerse nel corso degli anni e analizzate nel corso di verifiche tecniche si interverrà rispettivamente con la sistemazione dell’area verde in prossimità della mura, con estirpazione delle erbe infestanti, taglio ed estirpazione radicale; rimozione dei mattoni ammalorati attraverso un intervento di smontaggio e relativo rimontaggio; ricucitura e riduzione delle cavità formatesi nei punti più erosi del paramento in mattoni, facendo in modo che il deflusso delle acque meteoriche venga favorito e non incontri zone di ristagno; riempimento di crepe o lesioni profonde tramite iniezioni di malta a base di calce fluidificata a basso modulo elastico per evitare la creazione di tensioni tra i vari materiali.