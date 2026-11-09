Cesena, Roberto Palmas ricorda Maraldi: «Antonio valorizzò il fondo fotografico di mio padre»

Non si fermano gli attestati di affetto e vicinanza a Antonio Maraldi, figura di riferimento per la cultura cinematografica di Cesena del quale domani si celebreranno i funerali alle 15 nella chiesa di San Rocco. Tra queste quella di Roberto Palmas, figlio di Giuseppe Palmas, fotografo cesenate della Dolce Vita e del Neorealismo Italiano. «Se c’è una persona che mi sento di dover ringraziare per aver fatto in modo mio padre trovasse il giusto spazio fra i grandi della fotografia italiana, quella persona è proprio Antonio Maraldi – spiega Roberto Palmas –. L’ho conosciuto più di 30 anni fa, quando grazie a lui e all’allora direttore della Biblioteca Malatestiana Lorenzo Baldacchini, la città di Cesena, il cui sindaco era Giordano Conti, decise di omaggiare il lavoro di mio padre allestendo la mostra “Giuseppe Palmas-Professione Fotoreporter” nel Corridoio Lapidario della prestigiosa Biblioteca. Ci fu un lungo lavoro di preparazione durante il quale i vari curatori del progetto vennero a casa mia per visionare le circa 80mila fotografie che mio padre aveva pazientemente provinato, rendendo più semplice la pur non facile selezione dei 200 scatti che finirono in mostra e che fanno tuttora parte di un Fondo specifico di proprietà della Biblioteca Malatestiana».

Palmas omaggia in particolare Maraldi. «Antonio fu il collaboratore più coinvolto e il vero curatore della mostra. Venne decine e decine di volte a casa mia, la sera dopo cena, per studiare le 158 cartelle con i provini, cercando le foto migliori per la sezione da lui curata, ovviamente quella del Cinema. Raramente ho colto tanto interesse, tanto stupore, tanto rispetto, tanta passione negli occhi di una persona mentre guardava gli scatti paterni. Si preoccupò anche di curare il catalogo della mostra, che ancora gelosamente custodisco. La mostra fu un successo e si può dire che da quel momento cominciò la riscoperta postuma del fotoreporter Giuseppe Palmas».

Da quel primo momento un rapporto che non si è mai spezzato: «Negli anni seguenti Antonio continuò a coinvolgermi in tantissime occasioni al fine di valorizzare il lavoro di mio padre. Impossibile citarle tutte, ricordo le principali. Dopo avermi aiutato a preparare la mostra di New York nel 2003, anche grazie al suo prezioso contributo il 14 Aprile 2007 la città di Cesena, a celebrazione dei successi conseguiti e dopo aver replicato la mostra allestita nella Grande Mela, ha intitolato a Giuseppe Palmas un giardino pubblico nella zona di San Mauro in Valle. Lo stesso giorno è stata inaugurata la mostra “Aspiranti Starlette”, da lui fortemente voluta e curata, una settantina di fotografie di attrici di secondo piano (le “veline” degli anni ’50) scattate da mio padre, collocata nell’ambito degli eventi previsti per il decennale del concorso per fotografi di scena CliCiak. E a proposito di Cliciak, l’invenzione più prestigiosa di Antonio Maraldi, sempre nel 2007 decise di istituire il premio “Alda e Giuseppe Palmas” che da allora segnala ogni anno il lavoro di un giovane fotografo per la prima volta in concorso. Saltando altre mille collaborazioni nelle quali mi ha coinvolto, potete ora capire il mio dolore quando ho saputo che Antonio ci aveva lasciato. Un grandissimo professionista, ma ancor di più una grandissima persona dall’umanità speciale, per me come un fratello maggiore. Antonio, grazie di tutto, mi mancherai, tantissimo. Ora, con la tua grandissima passione che ti ha sempre contraddistinto, sarai sicuramente in cielo a curare gli Archivi del Paradiso».