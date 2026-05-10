Cesena, Roberto Foschi parrucchiere di “Miss Mamma” al carcere di Rebibbia: “Lì capisci il valore delle persone”

Anche quest’anno il cesenate Roberto Foschi varca le mura del carcere di massima sicurezza di Rebibbia, nelle vesti di parrucchiere ufficiale del concorso Miss Mamma-Cuore di Mamma, alla sua seconda edizione nel penitenziario femminile romano. Saranno sedici le mamme selezionate tra le detenute della struttura a sfilare in abito da sera per contendersi il titolo finale. “Un’esperienza unica, che ti fa apprezzare la vita e soprattutto il valore delle persone” dice emozionato Foschi. L’evento si svolgerà lunedì 11 maggio.