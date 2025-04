Cesena, rivoluzionata via Mura Porta Fiume: «Indietro di 20 anni senza alcun confronto con i residenti»

«Un passo indietro di 20 anni senza il minimo confronto con i residenti». In pieno centro, tra gli abitanti di via Mura Porta Fiume monta la protesta in vista del cambio del senso di marcia di una delle strade storiche di Cesena. Entro il fine settimana, le auto potranno circolare in una direzione che va dalla porta di San Martino fino alla via IX febbraio.

Ieri mattina sono entrati in azione gli operai del Comune per il cambio di segnaletica e parallelamente cresce il malcontento di chi teme l’arrivo di una serie di disagi: «I parcheggi sono stati spostati sul lato destro della strada - sottolinea uno dei promotori della protesta - e il risultato è che mi troverò le auto parcheggiate davanti alla porta di casa. Stessa situazione per tanti anziani che abitano in questa via».

Inoltre i residenti spiegano di aver «saputo dagli operai che la Ztl non sarà attiva durante i giorni di mercato e nelle fasce orarie di entrata e uscita dalla scuola media “Pascoli”, a ridosso della chiesa di San Domenico. Risultato: ci sarà un traffico ingestibile in una via stretta e densamente popolata come questa. Con le auto a sfrecciare sulle porte di casa della gente».

Un ultimo dettaglio infine fa arrivare il malcontento ai livelli di guardia: «In questo modo è stata ripristinata la stessa situazione di 20 anni fa, quando il transito delle auto creava parecchi problemi. Una situazione che venne faticosamente migliorata dopo le innumerevoli richieste al Comune. Ora si profilano gli stessi problemi, ma chi ha dato il via libera a questo intervento, evidentemente tutto questo non lo sa». In vista c’è una richiesta urgente di incontro dei residenti con l’Amministrazione.