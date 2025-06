Cesena, ritrovo fisso di violenti e pregiudicati: tabaccheria chiusa per 15 giorni

Il Questore dispone la chiusura di una tabaccheria a Cesena per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Oggi il personale della Polizia di Stato ha notificato il provvedimento con cui il Questore Claudio Mastromattei sospende la licenza di un esercizio pubblico per la durata di 15 giorni. Il provvedimento si è reso necessario poiché la tabaccheria nel tempo era diventata luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati, determinando una grave situazione di degrado e di pericolo in tutto il quartiere. Numerosi sono stati gli episodi violenti, ricostruiti dagli inquirenti, accaduti all’interno e nelle pertinenze dell’esercizio commerciale che hanno visto come protagonisti soggetti con a loro carico diversi precedenti e che erano clienti della tabaccheria. Tra le circostanze più allarmanti vi è il fatto che molti soggetti pregiudicati erano ormai clienti fissi soprattutto per consumare le bevande alcoliche che la tabaccheria vende sia direttamente che tramite distributori automatici, arrivando in diverse circostanze ad essere molesti ed aggressivi.