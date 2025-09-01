Cesena, ritrovato il corpo senza vita di un uomo in un fosso

Nel pomeriggio di ieri, domenica 31 agosto, intorno alle 19.20, la Polizia Locale di Cesena è intervenuta in via dei Canarelli a seguito della segnalazione del ritrovamento di un uomo privo di sensi in un fosso stradale, accanto a un ciclomotore Piaggio. A dare l’allarme è stato un ciclista di passaggio, residente nella zona di Ponte Pietra, che ha notato lo scooter finito fuori strada all’interno del fossato e, poco dopo, il corpo immobile dell’uomo riverso faccia in giù nell’acqua. Nonostante il tempestivo intervento del cittadino che ha tentato di soccorrere il conducente e ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei sanitari il decesso era già avvenuto. La vittima, un uomo di 48 anni, è un residente di via dei Canarelli. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma, e il carro attrezzi per la rimozione del veicolo. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude un malore improvviso che potrebbe aver causato la perdita di controllo del mezzo.