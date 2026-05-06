Cesena, ritorna il Beer Festival

Questo fine settimana il centro storico della città si animerà di eventi tutti da scoprire. Oltre alle nuove mostre allestite nelle Gallerie d’arte e alle presentazioni che popoleranno le sale della Malatestiana, venerdì e sabato, dalle 16, in via Cesare Battisti torna “Romagna beer festival”, alla sua quarta edizione. L’appuntamento, ospitato in uno degli ingressi principali al centro, è dedicato alla valorizzazione dei migliori birrifici artigianali del territorio, con una selezione di produttori locali attenti alla qualità e alla tradizione brassicola. Accanto alla mostra mercato, che si configura come manifestazione fieristica locale con un numero limitato di espositori selezionati, il pubblico potrà trovare un’ampia proposta di street food, mercatini artigianali e momenti di intrattenimento musicale, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e inclusiva.

Ad arricchire il festival anche un evento dedicato alla pittura. Domenica, a partire dalle 11, in via Caporali, in prossimità della Portaccia di Sant’Agostino, si svolgerà la seconda edizione della “Furlè-Cèzanne”, un meeting di pittori della provincia di Forlì-Cesena. L’evento, sostenuto da Romagna Acque, si propone come un momento di incontro tra arte e comunità, con esposizioni e performance dal vivo affiancate da aperitivi, musica di strada, libri e vinili. Realizzato in collaborazione con diverse realtà del territorio (tra cui Ex Bar Cristina, Piadamendola, Baricentro, Osteria Fondo, Quinto, Arte Vintage Shop e Adarc) “Furlè-Cèzanne” contribuirà a trasformare via Caporali in un laboratorio creativo a cielo aperto, capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza culturale informale e partecipata.

«Entrambe le iniziative – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – si inseriscono nella programmazione di eventi organizzati insieme ai commercianti e ai pubblici esercenti e orientati alla valorizzazione del centro storico come spazio multifunzionale dedicato al commercio, alla cultura e alla socialità. Eventi come il “Romagna beer festival” organizzato dal Mosaic e “Furlè-Cèzanne” rappresentano un tassello fondamentale nelle strategie di rilancio e promozione territoriale, con l’obiettivo di incrementare l’attrattività turistica e sostenere le attività economiche locali. Sarà dunque una tre giorni che racconterà la nostra città e le sue eccellenze: dalla birra artigianale all’arte, passando per il gusto e la musica».