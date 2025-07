Gli alloggi – bilocali e trilocali – sono distribuiti in diverse zone del territorio comunale (viale Oberdan, via Fra Michelino, Mura Sant’Agostino, via Martiri della Libertà, via Machiavelli, via Cerchia di Sant’Egidio, via San Giorgio, via San Mauro, via Capanne). A seguito di un’attenta ricognizione tecnica, è emersa la necessità di eseguire vari interventi, tra cui la sostituzione degli infissi, il rifacimento degli impianti, opere di tinteggiatura e, in alcuni casi, una riorganizzazione interna degli spazi abitativi.

“Nel corso di questi anni – commenta il sindaco Enzo Lattuca – abbiamo fornito una risposta concreta, ma non risolutiva, all’emergenza casa immettendo sul mercato ulteriori alloggi, penso – ad esempio – ai quattro di Calisese e agli otto di via Parini, e rendendo disponibili appartamenti in attesa di assegnazione. Ad oggi, su un totale di 891 alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono circa trenta quelli non ancora assegnati per ragioni legate alla necessità di interventi strutturali. A questo proposito, agli otto alloggi già interessati da lavorazioni di diverso tipo se ne sommano ulteriori 18 individuati dal gruppo di lavoro ‘Politiche abitative’ composto da servizio Patrimonio, Lavori pubblici e Servizi sociali del Comune”.

“Dal 2019 fino allo scorso anno – prosegue il sindaco – abbiamo destinato 389.716,67 euro al recupero di appartamenti da assegnare ai nuclei familiari richiedenti. A questa somma si aggiungono 616.000,00 euro stanziati dalla Regione Emilia-Romagna e ulteriori risorse messe a disposizione da Acer Forlì-Cesena, incluse nel budget dedicato alla manutenzione, per un investimento complessivo di 1.243.557,29 euro. Grazie a questo importante pacchetto di risorse, sono stati recuperati 88 alloggi, a cui oggi si aggiungono ulteriori unità abitative che verranno presto assegnate. Questo permetterà a molte famiglie in attesa di accedere finalmente a una casa rinnovata, efficiente e sicura”.