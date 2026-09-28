Cesena, rissa al “Verdi” con calci in testa

Momenti di forte tensione e paura sabato sera a Cesena nei pressi del “Verdi”. All’uscita dal locale, secondo le prime testimonianze di alcuni presenti, due ragazzi si sarebbero affrontati in un violento scontro, sfociato in una pesante aggressione fisica. A scatenare il panico tra i passanti e i genitori in zona sarebbe stato un colpo particolarmente duro sferrato a uno dei due contendenti, che è rimasto a terra dopo aver ricevuto un forte calcio alla testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure e le forze dell’ordine per avviare gli accertamenti. Restano da chiarire le motivazioni della lite e le reali condizioni di salute del giovane ferito, mentre si esaminano i dettagli dell’accaduto.