Informare i cittadini sul risparmio energetico, con azioni collettive che garantiranno benefici, climatici ed economici generati dai comportamenti virtuosi dei cittadini. È questo lo scopo del progetto “Cesena: Azioni collettive per la transizione energetica” sviluppato dal Comune di Cesena in collaborazione con Energie per la Città nell’ambito del Bando “Azioni di sistema per il supporto agli Enti locali sui temi della transizione energetica. Seconda edizione” che si inserisce a pieno titolo tra le politiche energetiche sviluppate dall’Ente al fine di contenere i consumi a partire dalla riduzione degli sprechi.

Quanto possono incidere i comportamenti collettivi sui consumi energetici di una città come Cesena? “Si rafforza – commenta l’assessore alla Sostenibilità Ambientale Andrea Bertani – l’impegno del Comune e della società Energie per la città, attraverso l’apposito Sportello al cittadino, a sostegno dei cesenati di tutte le età per consentire a chiunque di potersi districare con consapevolezza e con i giusti strumenti tra le maglie del mercato energetico. Agli interventi di carattere strutturale eseguiti nelle scuole e negli edifici pubblici, che hanno garantito negli anni risultati prestazionali in materia di energia e riduzione delle emissioni climalteranti, si affiancano percorsi di questo tipo che si sviluppano attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza alla comunità sui temi dell’efficientamento energetico e della produzione, autoconsumo e condivisione di energie rinnovabili, sia in termini di rafforzamento della capacità amministrativa. È proprio sulla base delle politiche attuate in questi anni, molte intraprese con la collaborazione dei cittadini, che Cesena si piazza a livello nazionale tra le città più virtuose sul fronte ambientale, come dimostrato dalla classifica ‘Ecosistema Urbano 2024’ frutto di uno studio effettuato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Ma non basta. Occorre fare di più e rendere tutti i cittadini, a partire dagli studenti, consapevoli e responsabili dal punto di vista energetico”.