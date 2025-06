Il comune di Cesena aderisce alla campagna ‘R1PUD1A’ di Emergency che ribadisce con forza l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. A questo proposito, sulla facciata del teatro ‘Alessandro Bonci’ è stato srotolato lo striscione con scritto R1PUD1A.

“In questo momento storico la vera rivoluzione è la pace – commenta l’assessora alla pace Giorgia Macrelli – ed è proprio per tale ragione che, in questi mesi, Cesena sta riaffermando con determinazione la propria posizione contro ogni forma di violenza e sopraffazione dei popoli: il premio Cesena Città per la Pace a Youth of Sumud, l’incessante appello a cessare il fuoco in Palestina, l’incontro con le delegazioni dall’Ucraina, l’impegno costante sull’educazione alla pace nelle scuole del territorio. Oggi aderiamo con convinzione alla campagna di Emergency e lo facciamo attraverso il nostro teatro comunale: crediamo che la cultura sia l’unico antidoto a un mondo che ci vuole indifferenti, individualisti, disillusi ed il teatro presidio fondamentale per mettere in discussione la realtà e costruire insieme nuove idee di società, più giusta, libera e pacifista. Cesena continua in questa direzione, ostinata e contraria alle atrocità che vediamo ogni giorno, per promuovere una cultura di pace basata sulla giustizia sociale”.