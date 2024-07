Cesena, ripristino di strade e marciapiedi: ecco le vie interessate

A Cesena prendono il nelle vie Giuseppe Ungaretti, Carlo Emilio Gadda e in piazza Aldo Spallicci (Case Finali), i lavori di ripristino della pavimentazione speciale stradale e dei marciapiedi. A questo proposito, con lo scopo di garantire una piena sicurezza agli operatori della ditta Edilpietra di Cappelli Srl di Galeata, e agli utenti della strada, fino a venerdì 9 agosto nei tratti stradali indicati (via Giuseppe Ungaretti, dal civico 110 al civico 126, via Carlo Emilio Gadda, dal civico 403 al 407 e dal 521 al 555, e in piazza Aldo Spallicci, dal civico 41 al 61) sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata. Le modifiche alla viabilità saranno indicate in loco da apposita segnaletica stradale.