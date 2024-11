Cesena, ripristino di strade e marciapiedi danneggiate dalle radici degli alberi: ecco le vie interessate

Prosegue l’attività di ripristino e di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e del manto stradale, da parte dei Lavori Pubblici del Comune di Cesena nell’ambito di un articolato piano di interventi in riferimento ai danni causati dalle radici delle alberature. A questo inoltre si somma la dettagliata analisi di tutti gli alberi che rappresentano un pericolo per i cittadini perché a rischio crollo o perché danneggiati dal maltempo degli ultimi mesi (perlopiù si tratta dei pini che maggiormente risentono delle condizioni ambientali e del cambiamento climatico). Il progetto, approvato dalla Giunta e dell’ammontare complessivo di 150 mila euro, interessa diverse aree della città ed è stato definito anche a seguito di alcune segnalazioni presentate agli uffici comunali preposti dai Quartieri o direttamente dai cittadini tramite l’applicazione “CesenaSegnala”.

“La manutenzione delle vie e delle infrastrutture stradali danneggiate dalle radici delle alberature – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – fa parte dell’attività ordinaria programmata puntualmente nel tempo al fine di intervenire laddove i danni potrebbero causare situazioni di rischio per tutti gli utenti della strada. Alle opere di ripristino e di manutenzione seguono, laddove necessario, interventi di abbattimento delle alberature che provocano danneggiamenti di proprietà private o che presentano evidenti problemi strutturali e/o fitosanitari, mentre alcuni sono stati abbattuti in ottemperanza a prescrizioni di monitoraggio specialistico. Così come avvenuto per il pino crollato di recente in viale Carducci, con lo scopo di monitorare le singole alberature, sono stati posizionati rilevatori dell’inclinazione perché spesso questi esemplari non danno segnali preventivi di caduta/schianto”.

“Attualmente – commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – sono previste le ipotesi di abbattimento legate a lavori di riqualificazione stradale in alcune vie in cui sono presenti Pinus pinea. Agli abbattimenti corrispondono sempre progetti di piantagione. A questo proposito, giova ricordare che la piantagione di alberi negli ultimi anni è stata di circa tre volte superiore agli abbattimenti come da bilancio arboreo di mandato pubblicato dall’Amministrazione comunale. Le specie che vengono utilizzate variano a seconda delle condizioni locali e dove possibile nei siti originari, compatibilmente con la presenza di sottoservizi e per la tipologia di marciapiedi. Riguardo al progetto prossimo di riqualificazione stradale, in via Certaldo verranno utilizzati Carpini, in via Mascagni Lagerstroemia indica, in via Simoncini Acer campestre, mentre per le altre situazioni saranno attuate compensazioni in aree verdi con specie autoctone. Inoltre, vista la criticità di alcuni tipi di alberature, la loro età e stato di salute, l’Amministrazione intende cominciare a pianificare rifacimenti complessivi di alcune vie alberate, al fine di ottimizzare la spesa e ottenere un risultato più armonioso ed efficace dal punto di vista ambientale”.