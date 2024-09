Cesena, riprende con smartphone spaccata e furto di monopattino: i carabinieri denunciano i due ladri e arrestano il ricettatore che aveva anche eroina

Un cittadino riprende con uno smartphone una spaccata con furto e mette i carabinieri sulle tracce degli autori: in poche ore denunciati i due autori e arrestato il ricettatore trovato con droga e coltelli.

Due stranieri nella prima serata di domenica scorsa hanno sfondato la porta finestra di una banca in via Gaspare Finali di Cesena, si sono introdotti all’interno e hanno rubato un monopattino

elettrico di proprietà del direttore della filiale.

Un privato cittadino ha immediatamente segnalato l’atto criminoso al 112, con tanto di ripresa tramite telefonino di alcune fasi del furto. Le immagini sono risultate determinanti per la pronta identificazione dei due responsabili. I militari li hanno subito riconosciuti riconosciuti e li hanno rintracciati nel giro di un’ora. I due stranieri hanno ammesso le proprie responsabilità e hanno dichiarato di aver ceduto il monopattino a una terza persona.

I successivi accertamenti, condotti senza soluzione di continuità, hanno permesso di appurare che i due poco lontano dal luogo del furto si erano disfatti del monopattino consegnandolo a un uomo che poi si era allontanato a bordo di una Fiat Punto. I carabinieri sono riusciti a risalire alla targa grazie alle telecamere comunali e hanno individuato un 52enne italiano.

Nella mattinata successiva l’uomo è stato raggiunto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sul luogo di lavoro a Forlì, dove era parcheggiata l’auto. Alla vista dei militari, il 52enne ha tentato invano di disfarsi di un involucro contenente circa 10 grammi di eroina, poi sequestrato. Le ulteriori operazioni di perquisizione hanno consentito di recuperare e sequestrare un bilancino di precisione, 3 coltelli (di cui uno con lama di 23 cm), un cutter, materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente e la somma contante di 87 euro. L’attività di ricerca è stata poi estesa all’interno della sua autovettura, permettendo di ritrovare il monopattino oggetto di furto, che è stato in seguito restituito al legittimo proprietario.

Il 52enne è stato quindi arrestato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; mentre è stato denunciato a piede libero per porto in luogo pubblico di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione. In sede di direttissima, l’arresto è stato convalidato ed è stato emesso l’obbligo di firma per il 52enne.

I carabinieri sottolineano l’estrema importanza della collaborazione tra la cittadinanza e le forze dell’ordine, in quanto «la tempestiva segnalazione al 112 si è rivelata fondamentale per il buon

esito dell’attività di contrasto».