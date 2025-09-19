Cesena, ripartono le iniziative nel 9 “Punti Anziani” della città

Ecco l’elenco completo con sedi, giorni e orari di apertura:· Fiorita – via Parini 23 (sede Quartiere Fiorenzuola)Lunedì e mercoledì – 14.30-17.30· Case Finali – via Moretti 261 (sede Quartiere Fiorenzuola)Mercoledì – 14.30-17.30· San Mauro – piazza Pasolini 84 (sala pubblica “LiberEtà”)Lunedì – 14.30-17.30· Ronta – via Ravennate 5076 (Associazione “Il Girasole”, ingresso sul retro)Lunedì e giovedì – 14.30-17.30· Villa Chiaviche – via Don Primo Mazzolari 71 (ex asilo parrocchiale)Martedì – 15.00-17.30· Gattolino – via Targhini 2731 (Parrocchia “Queli de Mircual”)Mercoledì – 14.30-17.30· San Vittore – via Settecrociari 643 (ex asilo, APS “Anziani al Centro”)Giovedì – 14.30-17.30· Calisese – via Primo Suzzi 195 (sede Quartiere, Associazione “La Cumpagnìa”)Da martedì 1 ottobre, aperto martedì, mercoledì, giovedì e venerdì – 14.30-18.00· San Giorgio – via F.lli Latini 24 (Centro Anziani, sede Quartiere)Lunedì e giovedì – 15.00-18.00Per maggiori informazioni sugli orari, le attività o per partecipare, è possibile contattare il numero 0547 26700 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.