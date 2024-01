Cesena, riparte nella Casa dell’Ecologia Integrale il Mantello di San Martino

All’interno della Casa dell’Ecologia Integrale a Villacalabra, da una settimana è rinato “Il Mantello di San Martino”, coordinato dall’associazione Scartiamo.

Il progetto si inserisce all’interno di un palinsesto già ricco di attività, come il mercatino, il laboratorio di cucito, lo spazio fitness, Sportello E.N.S (il tutto al primo piano) e un intero piano terra dedicato allo spazio solidale.

Grazie al “Mantello di San Martino”, le persone più bisognose si possono garantire gratuitamente beni come biancheria, oggettistica per la casa, libri, giochi per bambini e poter scegliere tra una vasta gamma di capi in esposizione: il tutto donato dai cittadini cesenati.

«Questo progetto - spiega Martina Rigoni volontaria e socia di Scartiamo - permette di sostenere le persone con maggiori difficoltà economiche e all’interno del nostro spazio si possono trovare alcuni dei beni primari. Qui non raccogliamo le donazioni, la gestione e lo smistamento partono dal magazzino della nostra associazione a Torre del Moro. La prima sede del progetto era a Macerone, ma lì nell’estate del 2022 abbiamo dovuto chiudere».

Da allora il progetto era in cerca di una nuova casa: pur non essendosi mai fermato, grazie al punto di raccolta di Torre del Moro, mancava un luogo a cui le persone potessero accedere liberamente e dopo un anno e mezzo di attesa il progetto ha trovato nuovamente casa a Villa Calabra.

Nel frattempo l’associazione ha avviato anche il negozio “D’arnov”, «la prima sede era quella in piazza della Libertà prosegue Rigoni - ma nel gennaio 2023 sono incominciati i lavori di ristrutturazione e abbiamo dovuto lasciare anche quello spazio. Così abbiamo deciso di partecipare a un altro bando comunale, “Spazio Comune”, ottenendo la gestione degli spazi in cui è nata la Casa dell’Ecologia Integrale». Quegli spazi hanno permesso di dare continuità anche all’esperienza di D’Arnov che però a giugno 2023 ha trovato una nuova sede a Cesenatico in via Fiorentini: «Qui i capi vengono anche lavati, sistemati e se necessario rammendati, per poi essere rivenduti a prezzi popolari. L’idea era quella di rimanere aperti solo per quest’estate, ma il progetto è proseguito molto bene, e abbiamo deciso di continuare anche per questo inverno con una dipendente», conclude Rigoni.

Il “Mantello di San Martino” è aperto al pubblico il martedì, dalle 9 alle 12 alla Casa dell’Ecologia Integrale (raggiungibile anche con la linea bus 11 e 241), mentre chi volesse donare qualcosa può farlo il giovedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 14.30 alle 16:30, al punto di raccolta in via Bachelet 65 a Torre del Moro.