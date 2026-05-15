Cesena, riparte “Muoviti che ti fa bene: torna la ginnastica gratuita nei parchi

A Cesena prenderà il via il prossimo 1° giugno la 16esima edizione di ‘Muoviti che ti fa bene’, il progetto promosso da Asd Benessere in Movimento in partnership con Ausl Romagna e Comune di Cesena. L’iniziativa è stata lanciata nel 2010 da Nicoletta Tozzi, coordinatrice dell’associazione, e nel corso degli anni ha contribuito a cambiare profondamente il modo di vivere le aree verdi cittadine. I parchi di Cesena, infatti, da luoghi poco frequentati dagli sportivi sono diventati vere e proprie ‘palestre a cielo aperto’, animate ogni giorno da persone di tutte le età impegnate in numerose discipline sportive.

Anche quest’anno il progetto accompagnerà i cesenati per gran parte dell’estate con attività gratuite in sette diverse aree verdi della città e un’offerta complessiva di nove attività motorie. Sette corsi saranno attivi fino alla seconda settimana di luglio, mentre ginnastica dolce al Parco Vigne e yoga al Parco Ippodromo proseguiranno fino alla seconda settimana di settembre.

L’offerta spazia dalle discipline più soft, come lo yoga, praticato al Parco Ippodromo e al Parco della Casa Rossa di Ponte Pietra, al Tai Chi nella suggestiva cornice di Villa Silvia Carducci sulle colline di Lizzano. In programma anche Pilates al Parco per Fabio e al Parco Vigne, oltre alla ginnastica funzionale nell’area verde di San Vittore.

Grande attenzione è rivolta all’inclusione e al benessere di tutta la popolazione. Il calendario prevede infatti due corsi di ginnastica dolce dedicati ai ‘sempre giovani over 65’ al Parco Vigne e al Parco per Fabio, oltre a un corso di Camminata lenta riservato alle persone che utilizzano il carrellino deambulatore o che presentano difficoltà motorie. Il progetto è sostenuto anche da due importanti realtà del territorio, Conad Cia e Gruppo Amadori. L’obiettivo dell’edizione 2026 è superare le oltre 4.000 presenze registrate negli anni precedenti, confermando il valore di un’iniziativa che, già dal nome, lancia un messaggio chiaro: muoversi fa bene alla salute.