Cesena, riparte la scuola: spedite 652 letterine alle bambine e ai bambini al debutto alla primaria

Una lettera per ogni buchetta postale. In vista della partenza dell’anno scolastico 2025-2026, l’Amministrazione comunale, rappresentata dal aindaco Enzo Lattuca e dall’assessora alla Scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi, ha indirizzato un messaggio di augurio e di buon nuovo inizio ai 652 bambine e bambini iscritti per la prima volta alla scuola primaria, all’interno di un sistema scolastico che conta complessivamente 3.126 studenti e 195 insegnanti distribuiti nelle scuole pubbliche primarie, compresa la scuola paritaria del Sacro Cuore.

“L’inizio della scuola primaria – commenta l’assessora Baredi – rappresenta un momento significativo e ricco di emozioni per i bambini e le loro famiglie. Questo passaggio verso la ‘scuola dei grandi’ è caratterizzato dalla scoperta e dalla curiosità, elementi fondamentali per accompagnare i più piccoli nell’apprendimento dei misteri dei numeri, delle lettere, delle parole e delle immagini. Il percorso scolastico, che si sviluppa attraverso un lavoro condiviso con nuovi insegnanti e compagni, è la prima tappa di un cammino educativo volto a stimolare la passione per la conoscenza e la crescita personale. È qui che ogni bambino potrà esprimere i propri talenti, soddisfare la propria curiosità e imparare a vivere insieme agli altri nel rispetto reciproco e dell’ambiente che ci circonda. Mancano ormai pochi giorni all’avvio del nuovo anno scolastico e in tutti i plessi dirigenti, insegnanti e operatori scolastici lavorano per accogliere nel migliore dei modi i loro alunni. Il nostro augurio è indirizzato anche a tutti loro con cui siamo costantemente in dialogo per una scuola che sia realmente per tutti e all’altezza dei bisogni di ciascuno”.

Le scuole primarie coinvolte in questa nuova partenza appartengono ai seguenti Istituti Comprensivi e Circoli Didattici: 2° Circolo ‘Oltresavio’: Primaria Oltresavio, Borello, ‘Giovanni Montalti’ San Carlo, ‘Giovanni Pascoli’ San Vittore, ‘Marino Moretti’ Villarco; 3° Circolo “Carducci”: Primaria ‘Giosuè Carducci’, ‘Aurelio Saffi’, ‘Don Baronio’ Ponte Abbadesse, Saiano; 4° Circolo ‘Fiorita’: Primaria Fiorita, ‘Franco Gambini’ Calisese, Macerone, ‘Salvo d’Acquisto’ Case Finali, Ponte Pietra; 5° Circolo ‘S. Egidio’: Primaria ‘Bruno Munari’ S. Egidio, ‘Carlo Collodi’ Villachiaviche, ‘Gianni Rodari’ Gattolino, San Giorgio; 7° Circolo ‘Vigne’: Primaria Torre del Moro, Martorano, Ronta, Vigne, Pievesestina; Scuola paritaria: Sacro Cuore.