Cesena, rinnovato l’accordo per il telesoccorso

Si consolida, attraverso un accordo tra Unione del Comuni Valle Savio e Asp e definendo modalità e obiettivi per il 2026, l’utilizzo del telesoccorso per persone in età avanzata e vulnerabili che ne facciano richiesta. È uno strumento domiciliare che si è rivelato efficace e ha il pregio di essere di facile impiego per affrontare situazioni di emergenza, come una caduta o un incidente domestico, consentendo all’utente, tramite un dispositivo vivavoce dotato di telecomando, di lanciare un segnale di soccorso verso una centrale operativa.

