Cesena, rimpatriata a sorpresa di ex calciatori per omaggiare lo storico tifoso “ritrovato”

Ci sono gesti solidali che nessuna rovesciata potrà mai emulare. Neppure se giochi in Champions League davanti a milioni di persone. Non finirai negli almanacchi ma sicuramente solcherai profondamente il cuore della persona che beneficia del tuo gesto. La sorpresa che gli ex calciatori della Sammaurese hanno fatto allo storico tifoso Carlo Lombardi per tutti Billy va in questa direzione. Billy ha poco più di 70 anni, contrassegnati da una disabilità che in gioventù non gli ha impedito di coltivare la passione per calcio ed atletica, e attualmente vive nella Casa di riposo Lieto Soggiorno a Macerone.