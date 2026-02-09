Cesena, rimpatriata a sorpresa di ex calciatori per omaggiare lo storico tifoso “ritrovato”

Ci sono gesti solidali che nessuna rovesciata potrà mai emulare. Neppure se giochi in Champions League davanti a milioni di persone. Non finirai negli almanacchi ma sicuramente solcherai profondamente il cuore della persona che beneficia del tuo gesto. La sorpresa che gli ex calciatori della Sammaurese hanno fatto allo storico tifoso Carlo Lombardi per tutti Billy va in questa direzione. Billy ha poco più di 70 anni, contrassegnati da una disabilità che in gioventù non gli ha impedito di coltivare la passione per calcio ed atletica, e attualmente vive nella Casa di riposo Lieto Soggiorno a Macerone.

Un incontro casuale

Marco Perotto, giocatore della Sammaurese negli anni ’80, va a trovare sua sorella ospite nella medesima struttura. Incontra una persona che gli pare di avere già visto. Si avvicina e sì, è proprio lui, è Billy. L’armadio dei ricordi gli si apre, perché Carlo, che abitava a due passi dal campo sportivo, si allenava con loro. «Era la nostra mascotte, spesso correva insieme a noi nel campo – racconta Perotto –. Appena mi ha riconosciuto ha iniziato a fare i nomi dei giocatori di quegli anni. Una mente lucidissima, sapeva le formazioni a memoria».

L’idea

Una luce si accende in Perotto, che prende il telefono e inizia a contattare gli ex di quella Sammaurese. L’idea è organizzare una cena a sorpresa per fare un inaspettato regalo a Billy. Si attendeva l’adesione di alcuni di loro e invece il passaparola lo porta a radunare 18 ex giallorossi, insieme ad altri dello staff dirigenziale tra cui lo storico presidente Tonino Raggini. «Francamente non mi aspettavo una partecipazione così massiccia, anche perché tutto è avvenuto nel giro di pochi giorni - prosegue Perotto –. Ognuno che contattavo chiedeva di invitare altri compagni di quegli anni». Come nel caso di Mirko Fratta, ex stopper giallorosso degli anni ’80, che ha anche allenato la Sammaurese. «Quando ho ricevuto l’invito mi si è aperto un mondo di ricordi che si è fatto emozione al pensiero che tutto avveniva per Billy».

La sorpresa