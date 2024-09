Cesena, rimasti solo due dei nove pini tra via Rasi Spinelli e via Fornaci

Non era evidentemente solo il problema di un pino inclinato quello che ha fatto chiudere al traffico via Rasi Spinelli e via Fornaci per quasi tutta la giornata di lunedì.

Gli alberi di alto fusto abbattuti cono parecchi: all’incrocio delle due strade, distanziato qualche metro uno dall’altro, fino a prima dell’ultima ondata di maltempo se ne potevano contare 9 da davanti alla scuola materna Mulini (dall’altra parte della carreggiata) fino a davanti il Centro per l’Impiego. Ieri mattina ne erano rimasti in piedi solo 2, mentre per il resto si potevano notare i grossi tronchi tagliati all’incirca alti mezzo metro, mentre il resto del tronco e le fronde sono stati portati via.

L’unico differente è quello caduto rovinosamente su una Citroen nuovissima nei giorni scorsi e che ha fatto partire questi controlli che hanno determinato il diradamento degli alberi. Lì c’è il buco perché l’albero era caduto da solo.