Cesena, rifiuta il test antidroga: patente ritirata e denunciato

Continuano i controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri di Cesena che nello scorso fine settimana hanno predisposto un’attività di controllo straordinaria sul territorio comunale zona mare, finalizzata alla prioritaria prevenzione dei reati predatori, nonché al contrasto dei reati connessi con gli stupefacenti e delle guide in stato di alterazione. Quattro le denunce che hanno colpito: un automobilista, censurato, per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, con valore etilico pari a 1,39 g/l, a cui è stata ritirata la patente per la successiva sospensione mentre il veicolo veniva affidato a una persona idonea alla guida. Stesso destino per un uomo, con precedenti, per “porto di armi e oggetti atti ad offendere”, in quanto è stato trovato in possesso ingiustificato di attrezzi da lavoro. Denunciato anche un cittadino albanese senza fissa dimora “per soggiorno illegale nel territorio dello Stato”, in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno. Infine, è stato denunciato un automobilista, censurato, per “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”, a cui è stata ritirata la patente per la successiva sospensione, mentre il veicolo è stato affidato a una persona idonea alla guida.