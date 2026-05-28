Cesena, riecco la Nazionale Over 65: sfiderà Spagna e Portogallo

Dopo la partecipazione del team cesenate di ultrasessantacinquenni agli appuntamenti internazionali che si sono svolti lo scorso marzo in Spagna e Portogallo, Cesena accoglie la fase conclusiva del progetto “Score”, finanziato dall’Unione Europea. Da oggi al 31 maggio, delegazioni provenienti da Tomiño, in Spagna, e Vila Nova de Cerveira, in Portogallo, saranno città in vista della giornata clou dell’iniziativa: giochi sportivi che si svolgeranno domani al mini palazzetto della scuola “Don Milani”, a due passi dall’ippodromo, e al bocciodromo delle Vigne. Da gennaio scorso gli atleti over 65 coinvolti nel progetto si stanno allenando col supporto dei trainer di “Kimeya”. Ora è il tempo di cimentarsi in tornei di basket e pallavolo che si giocheranno di mattina e in partite di bocce pomeridiane. Per illa pallacanestro sono previsti un torneo maschile con due squadre di Cesena e due miste Spagna-Portogallo e uno femminile con due formazioni cesenati e una mista internazionale. Per il volley saranno coinvolte tre squadre di Cesena e tre miste Spagna-Portogallo. Al bocciodromo si sfideranno quattro squadre cesenati e quattro miste internazionali.

Accanto alle competizioni sportive, sarà allestito un banchetto con giochi e quiz dedicati all’Unione Europea, dove i partecipanti potranno mettersi alla prova sulla conoscenza delle istituzioni e dei valori europei, con gadget in palio. Il programma si concluderà all’insegna della cultura, sabato mattina, quando la delegazione spagnola-portoghese visiterà Cesenatico, e poi di pomeriggio farà tappa in Biblioteca Malatestiana e nelle vie del centro, salendo infine all’Abbazia di Santa Maria del Monte.