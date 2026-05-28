Cesena, riecco la Nazionale Over 65: sfiderà Spagna e Portogallo

Cesena
  • 28 maggio 2026
La delegazione cesenate impegnata nel progetto “Score”
La delegazione cesenate impegnata nel progetto “Score”

Dopo la partecipazione del team cesenate di ultrasessantacinquenni agli appuntamenti internazionali che si sono svolti lo scorso marzo in Spagna e Portogallo, Cesena accoglie la fase conclusiva del progetto “Score”, finanziato dall’Unione Europea. Da oggi al 31 maggio, delegazioni provenienti da Tomiño, in Spagna, e Vila Nova de Cerveira, in Portogallo, saranno città in vista della giornata clou dell’iniziativa: giochi sportivi che si svolgeranno domani al mini palazzetto della scuola “Don Milani”, a due passi dall’ippodromo, e al bocciodromo delle Vigne. Da gennaio scorso gli atleti over 65 coinvolti nel progetto si stanno allenando col supporto dei trainer di “Kimeya”. Ora è il tempo di cimentarsi in tornei di basket e pallavolo che si giocheranno di mattina e in partite di bocce pomeridiane. Per illa pallacanestro sono previsti un torneo maschile con due squadre di Cesena e due miste Spagna-Portogallo e uno femminile con due formazioni cesenati e una mista internazionale. Per il volley saranno coinvolte tre squadre di Cesena e tre miste Spagna-Portogallo. Al bocciodromo si sfideranno quattro squadre cesenati e quattro miste internazionali.

Accanto alle competizioni sportive, sarà allestito un banchetto con giochi e quiz dedicati all’Unione Europea, dove i partecipanti potranno mettersi alla prova sulla conoscenza delle istituzioni e dei valori europei, con gadget in palio. Il programma si concluderà all’insegna della cultura, sabato mattina, quando la delegazione spagnola-portoghese visiterà Cesenatico, e poi di pomeriggio farà tappa in Biblioteca Malatestiana e nelle vie del centro, salendo infine all’Abbazia di Santa Maria del Monte.

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