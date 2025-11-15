Cesena, riecco il fumetto “A nuoto con gli squali”: tornano le storie di Gastone Ricci

All’interno della rassegna “La bellezza delle parole Off”, una affollata presentazione per “A nuoto con gli squali-La successione”. L’autore Gianluca Renzi, lo sceneggiatore Giovanni Barbieri e il fumettista Rocco Casulli, hanno incontrato il pubblico per svelare il prosieguo delle vicende di Gastone Ricci, protagonista della serie. Dopo il successo della prima edizione “La Corporation”, il team cesenate ha puntato a realizzare una seconda uscita, proiettando il personaggio in un tempo indefinito. Se nel primo volume Gastone Ricci rappresentava l’autobiografia dell’autore, nella “Successione” troveremo un protagonista maturo, slegato dal vissuto del suo ideatore e direttamente connesso agli “squali” dell’oggi.

La dimensione economica, l’amministrazione dei propri beni e il discernere tra ciò che è truffa ed investimento, rimangono filo conduttore tra la prima e la seconda edizione. «Al termine di “Corporation” avevamo lasciato il protagonista a Cesenatico – esordisce l’autore Gianluca Renzi – e all’apertura di “Successione” lo ritroviamo invecchiato di vent’anni in Grecia. Il suo ruolo cambia, come le insidie del mercato finanziario».

Gastone Ricci è invecchiato, ha acquisito nuove competenze durante il suo trascorso ed ora è in grado di capire meglio e razionalizzare gli “squali” del settore economico.

Sul lavoro svolto e la rottura dei canoni, l’autore afferma: «In “Successione” il tema centrale ruota attorno all’economia, atipico per un fumetto. Anche questa seconda edizione è rivolta soprattutto a chi è lontano da questo genere. La lettura è semplice, divertente, e permette di cogliere spunti da approfondire riguardo un campo su cui non ci misuriamo quotidianamente. Per chi ha letto il primo, può essere interessante scoprire dove sia finito Gastone Ricci. Come in “Corporation”, i personaggi sono ispirati al mondo del cinema e dello spettacolo, raffigurati in modo grottesco. Il gioco del lettore sta nel scoprirli e nell’immedesimarsi».

Il libro è disponibile su www.anuotoconglisquali.com, da “I libri di Elena” e nella fumetteria “Panda Comix”.