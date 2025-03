Cesena, riecco il Food Truck Festival dal 21 al 23 marzo in piazza della Libertà

Aria di festa, buon cibo e voglia di divertirsi. A Cesena riecco lo Streeat Food Truck Festival che dalle 18 di venerdì 21 alla mezzanotte di domenica 23 marzo approderà in piazza della Libertà con la carovana dei migliori food truck d’Italia. Dopo le tappe di Ancona, Bologna e Ravenna, la manifestazione farà tappa – per la seconda edizione – nella città malatestiana dove per tre giorni animerà piazza della Libertà con colori e sapori provenienti da ogni dove, oltre a ottime birre artigianali italiane e una selezione musicale di qualità. Saranno diversi infatti gli street food proposti da apecar, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi.

“Siamo felici – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – di ospitare nuovamente, dopo il grande successo di pubblico riscosso nel 2024, questa bella iniziativa che si inserisce pienamente nel palinsesto di iniziative che animeranno il centro storico per l’intera primavera fino all’inizio dell’estate. Tra le finalità dell’Amministrazione comunale c’è quella di promuovere occasioni di incontro, socializzazione e crescita culturale, nonché azioni finalizzate alla promozione turistica, sostenendo progetti e iniziative per far vivere spazi e luoghi che diventano, in queste occasioni, palcoscenico di eventi. Con questa convinzione abbiamo avviato la collaborazione con Barley Arts, RetropopLive e Buono Food per la realizzazione di una nuova tappa di ‘STREEAT Food Truck Festival’, primo evento itinerante d’Italia dedicato al cibo di qualità su ruote. Anche in questo caso, l’obiettivo è di incrementare la visibilità della funzione commerciale, turistica e culturale del nostro centro”.