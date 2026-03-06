Cesena, riecco il “Donacibo”

Torna anche questo anno, dal 9 al 14 marzo, la colletta alimentare del “Donacibo” nelle scuole della provincia di Forlì-Cesena. Ad ospitare la presentazione ufficiale della iniziativa di volontariato che da 21 anni consecutivi coinvolge bimbi e ragazzi di scuole che vanno dagli asili alle superiori è stato l’Iti “Blaise Pascal” di Cesena. “Aderendo a questo progetto - ha detto la vicepreside Elena Brandolini - dimostriamo quanto al nostro istituto stia a cuore la formazione dei ragazzi. Non solo didattica ma soprattutto umana. I giovani devono crescere attenti ai bisogni degli altri. E il “Donacibo” mira proprio a questo. Facciamo rete con tutti. Perché coinvolgiamo professori, famiglie e ragazzi. In un gesto di generosità semplice, ma se condiviso può fare la differenza”, ha concluso la docente.