Cesena, riecco il Carisport: a fine marzo sarà pienamente operativo

Il Carisport restituito alla città. Il palazzetto dello sport di Cesena è tra i simboli dell’alluvione che nel maggio 2023 ha ferito il territorio romagnolo e, nello specifico, intere zone della città di Cesena. Sommerso per metà da acqua, fango e detriti, trasportati da un’onda in zona Ippodromo a seguito dell’esondazione del fiume Savio, l’impianto sportivo è stato chiuso al pubblico dal Comune di Cesena per consentire l’avvio degli interventi di ripristino, ricostruzione e messa in sicurezza durati complessivamente venti mesi (da maggio 2023 a gennaio 2025). Nei prossimi giorni la struttura tornerà ad accogliere cesenati e visitatori anche se la piena operatività ci sarà entro fine marzo con la conclusione di tutti i lavori.

“Non un semplice ripristino ma una valorizzazione vera e propria della struttura”. Con queste parole l’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Christian Castorri ha presentato agli organi di informazione il ‘nuovo’ edificio con una capienza di 2.647 posti. “Questi lavori – commenta l’Assessore – ci consentono di rendere fruibile il palazzetto, casa dello sport cittadino, già a partire dalla prossima settimana. A seguire, tutte le attività in programma ripartiranno coinvolgendo associazioni, cittadini e gente arrivata da fuori Cesena per l’occasione”.