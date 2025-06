Dal 20 giugno al 9 settembre, a Cesena torna il cinema sotto le stelle all’Arena San Biagio. L’organizzazione e la direzione artistica sono a cura di Multisala Cinema Eliseo Cesena. Biglietto per film italiani ed europei: 3,50 euro, altri titoli 6,50, film per la rassegna “Across the Movies” 8 euro. Inizio delle proiezioni alle 21.30. Si parte venerdì 20 giugno con “A complete unknokwn”, il film dedicato a Bob Dylan.