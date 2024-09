Cesena, ridurre i consumi e risparmi energetici: lunedì un incontro promosso da “Energie per la Città”

Transizione energetica e azioni collettive: istruzioni per l’uso. Con lo scopo di aggiornare i cittadini sulle evoluzioni in atto nel mondo dell’energia che interessano le nostre case, lo Sportello di Energie per la Città, la società in house del Comune di Cesena, propone un ulteriore momento pubblico informativo nell’ambito del progetto “Cesena: azioni collettive per la Transizione Energetica” presentato dal Comune con la collaborazione di Energie per la Città al bando regionale “Azioni di sistema per il supporto agli Enti locali sui temi della transizione energetica”.

Nel corso dell’incontro, in programma per lunedì 30 settembre alle ore 18 (fino alle ore 19:30) nella sede di via Aldini 50, il professore Teodoro Georgiadis, Associato di Ricerca CNR, interverrà sui principi fondamentali che hanno portato alla nuova direttiva EU 1275/2024 “Case Green”. L’occasione inoltre sarà utile a illustrare ai cittadini presenti le buone pratiche per ridurre i consumi di energia con azioni collettive che possono generare risparmi energetici ed economici. In merito a questo tema interverrà Francesco Occhipinti, Presidente del Circolo Legambiente Forlì-Cesena.

A seguire è prevista la presentazione delle attività e dei progetti a servizio del territorio a cura dello Sportello Energia. La serata si concluderà con un brindisi per festeggiare i 7 anni di attività de Lo Sportello ExC.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube di Energie per la Città: https://youtube.com/live/6d1nc7P8d4M?feature=share