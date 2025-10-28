Cesena ricorda i caduti di guerra

Cesena celebra il ricordo dei caduti di guerra, l’Unità nazionale e le Forze armate. Si tratta di momenti importanti tradizionalmente partecipati da cittadini, Autorità civili e religiose. Per questa ragione, in occasione delle celebrazioni di domenica 2 e martedì 4 novembre, la città di Cesena si raccoglie per rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per riaffermare i valori di unità e coesione nazionale che fondano la nostra Repubblica.

Domenica 2 novembre, in concomitanza con la Commemorazione dei Caduti, la cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia che avrà luogo al Cimitero Urbano. Il ritrovo è previsto alle ore 11:15 all’ingresso principale del cimitero. A seguire, alle ore 11:20, nella Cripta-Ossario si terrà la deposizione di una corona in memoria dei Caduti e la celebrazione della Santa Messa. Sarà un momento di raccoglimento e riflessione dedicato a tutti coloro che hanno donato la propria vita per la libertà e la pace. A questi due momenti prenderà parte il presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini.

Martedì 4 novembre, la città si unirà per celebrare il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze armate, ricorrenza istituita per onorare il valore e l’impegno delle donne e degli uomini in divisa, custodi della sicurezza e della democrazia. La cerimonia si terrà alle ore 16 al Monumento ai Caduti di viale Mazzoni, dove il sindaco Enzo Lattuca deporrà una corona d’alloro in segno di riconoscenza e memoria.

L’Amministrazione comunale invita l’intera cittadinanza, le associazioni combattentistiche e d’arma, gli studenti e le istituzioni a partecipare a questi momenti solenni di memoria collettiva.

In occasione della commemorazione dei defunti tutti i cimiteri del territorio comunale di Cesena (uno urbano e 35 rurali) resteranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle 8 alle 18.