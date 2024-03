Cesena, riconoscimento di prestigio per Martini Alimentare a Milano

Un nuovo riconoscimento per Martini Alimentare, che grazie alla linea di prodotti “Summer on fire” ha ottenuto il marchio ‘Eletto Prodotto dell’Anno’ nella categoria “Elaborati di carne”. La cerimonia di premiazione Eletto Prodotto dell’Anno 2024 si è svolta presso l’Alcatraz di Milano. L’evento è stato presentato dalla “Iena” Nicolò De Devitiis che ha svelato i 58 prodotti e servizi eletti nel 2024.

Il riconoscimento, tra i più importanti in Italia nel settore food, ogni anno premia i prodotti secondo criteri di Innovazione e Soddisfazione ed è conferito da un panel costituito da circa 12 mila consumatori, che attestano la loro preferenza, attraverso la più importante ricerca di mercato sull’innovazione in Italia che consente alle aziende di conoscere l’opinione dei propri consumatori e rispondere in modo sempre più puntuale alle loro esigenze. A salire sul palco per il ritiro del premio è stato il Presidente del Gruppo Martini Antonio Montanari, che ha presentato la Limited Edition e ha ringraziato tutti i collaboratori per il successo ottenuto.

La linea Summer On Fire, infatti, è frutto di progetti di sviluppo e innovazione continua che coinvolgono le risorse impegnate lungo tutta la filiera di produzione con l’obiettivo di formulare preparati di qualità, oltre che genuini, gustosi, di facile preparazione e allo stesso tempo, legati alla grande tradizione culinaria italiana, reinterpretata da Martini in chiave moderna.