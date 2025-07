In attesa che la rete di postazioni per la ricarica delle auto elettriche diventi più capillare, ci si arrangia come si può. Nei giorni scorsi i passanti sono rimasti sorpresi e incuriositi nel vedere una cena insolita in corso Sozzi: una vettura con alimentazione elettrica che si riforniva attaccandosi a una presa di un negozio accanto a Palazzo Ghini.