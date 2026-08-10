Cesena, riapre in sicurezza la SP9 tra Montiano, Roncofreddo e Sogliano dopo i danni dell’alluvione

Si sono conclusi i lavori di ripristino e messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale 9 “Cesena-Sogliano”, infrastruttura strategica gravemente ferita dalle frane e dai dissesti dell’alluvione del maggio 2023. L’intervento ha interessato i territori comunali di Montiano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, per un investimento complessivo di 3,9 milioni di euro finanziato tramite la contabilità speciale del Commissario alla ricostruzione. I cantiere, avviati a gennaio ed eseguiti dalla ditta Rete Costruttori Bologna con l’impresa Zini Elio, hanno permesso di realizzare imponenti opere strutturali tra solette su pali, gabbionate, interventi di ingegneria naturalistica, potenziamento dei drenaggi e rifacimento dell’asfalto. Come sottolineato dal presidente della Provincia Enzo Lattuca e dalla consigliera delegata Sara Bartolini, questo primo lotto restituisce piena funzionalità a un’arteria fondamentale per la vallata, ma l’impegno prosegue: nella seconda fase della ricostruzione verranno candidati ulteriori interventi per 1,3 milioni di euro per completare la messa in sicurezza dell’intero tracciato.