Cesena, rianimare col defibrillatore: corso gratuito martedì 18 marzo al quartiere Fiorenzuola

Nessun intervento è obbligatorio, ma tutti possono fare la differenza e contribuire a salvare vite umane. Dopo una breve pausa, i volontari dell’associazione ‘Centro per i diritti del malato ‘Natale Bolognesi’, promotrice e referente del progetto in collaborazione con VolontaRomagna, approvato dall’Asl Romagna, tornano nel territorio di Cesena con un nuovo corso gratuito. L’appuntamento è per martedì 18 marzo, dalle ore 20.30 alle ore 23 alla sede del quartiere Fiorenzuola (via M. Moretti, 261). La partecipazione è aperta a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per iscriversi, è possibile inviare un messaggio WhatsApp o contattare il numero 335 5913285 (Gigi Contardi), oppure inviare una mail a gigi.contardi@libero.it.

Grazie all’impegno dei volontari e alla professionalità dei docenti, in poco più di un anno oltre 900 persone hanno partecipato ai corsi apprendendo nuove nozioni e mettendosi alla prova adoperando manichini e defibrillatori didattici. Durante e al termine di ogni corso, viene ribadito l’invito a scaricare l’applicazione gratuita DAE RespondER, gestita dalle centrali operative 118 dell’Emilia-Romagna, che connette tutti i cittadini per intervenire tempestivamente in caso di emergenza. Nei territori dove si sono svolti oltre 30 corsi è già stato riscontrato un incremento nella partecipazione dei cittadini, che rispondono ai segnali di allarme lanciati dagli operatori del 118.

Le statistiche ci ricordano che ogni anno una persona su mille è colpita da problemi cardiaci, e in Romagna si registrano circa 1.150 casi all’anno. Intervenire tempestivamente, in attesa dell’ambulanza, può fare la differenza e tutti possono contribuire a salvare una di queste persone. Senza intervento, ogni minuto che passa riduce del 10% le probabilità di sopravvivenza della persona colpita da arresto cardiaco. È importante sottolineare che non c’è l’obbligo di intervenire in caso di allarme. Chi decide di intervenire sarà guidato dall’operatore 118 per recuperare un defibrillatore disponibile e portarlo sul luogo dell’emergenza.