La ricerca di Ri.Nova e Astra Innovazione e Sviluppo sulla cimice asiatica (distribuzione, effetti sulle colture e difesa) si aggiudica il primo gradino del podio regionale dedicato alla sostenibilità ambientale.

La società cooperativa, in collaborazione con l’Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale, è stata premiata nei giorni scorsi con il progetto “Tecniche di monitoraggio e strategie innovative per il controllo della Cimice asiatica (Halyomorpha halys) - Halys” nell’ambito del concorso “L’innovazione per la sostenibilità economica ed ambientale in agricoltura” organizzato dalla regione Emilia-Romagna e tenutosi lo scorso 28 gennaio a Bologna.

Sul terzo gradino del podio spicca invece “Applicazione di matrici innovative (compost e biochar) per la riduzione dei rilasci di CO2 nell’atmosfera, degli input di sintesi in vigneto e per la salvaguardia della fertilità dei suoli esposti agli effetti del cambiamento climatico – Enochar” con un lavoro interamente dedicato all’applicazione del compost e biochar in vigneto.

In mattinata, dopo la presentazione dei progetti finalisti per le categorie ‘sostenibilità economica’ e ‘sostenibilità ambientale”, sono seguite le premiazioni annunciate da Valtiero Mazzotti, Direttore Direzione agricoltura caccia e pesca, Regione Emilia-Romagna e Anna Vagnozzi, Dirigente tecnologo CREA Ricerca.

A ritirare il premio per “Halys”, in sostituzione della coordinatrice del progetto Maria Grazia Tommasini in missione all’estero, c’era Matteo Landi di Astra Innovazione e Sviluppo, mentre Pietro Rebeggiani di Ri.Nova ha raccolto il premio dedicato ad “Enochar”. Il riconoscimento regionale consisterà nell’organizzazione per i primi classificati di un evento divulgativo dedicato.

“Siamo molto soddisfatti dei premi ricevuti - afferma Alvaro Crociani, direttore di Ri.Nova - Si tratta di un importante traguardo per la ricerca portata avanti dai nostri progetti. Il riconoscimento ci conferma l’importante supporto da sempre ricevuto dalla Regione e ci sprona ad ampliare il nostro sguardo sulle problematiche del settore per rispondere ai bisogni delle imprese nostre socie. Siamo molto contenti di aver partecipato alla giornata con una folta delegazione dai nostri uffici e la giovane età media dei nostri collaboratori - due dei quali hanno presentato e ritirato i premi - ci spinge a guardare con ottimismo il futuro del settore della ricerca in ambito agricolo”.