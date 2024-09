Cesena, Rete Spazio Comune vince un bando regionale da 15mila euro

Il Comune di Cesena è risultato vincitore del bando regionale “Partecipazione speciale 2024” a cui si era presentato candidando il progetto “Rete Spazio Comune – valutiamoci per crescere” incentrato sullo sviluppo di un percorso partecipato e finalizzato alla costruzione di un sistema di valutazione di impatto sociale che le realtà associative aderenti alla Rete, oltre trenta, hanno generato sul territorio. Si tratta di 15mila euro di risorse per dare il via a un percorso di auto-valutazione.

“Siamo felici di questo risultato raggiunto – commenta l’assessora alla Partecipazione e ai Quartieri Francesca Lucchi – che ci consente di dare inizio a un percorso di analisi, monitoraggio e valutazione rispetto a ciò che questa rete rappresenta per la nostra città e in riferimento alle azioni sviluppate nel corso di questi anni. Si tratta di un percorso necessario che parte da due presupposti: da un lato, alle oltre trenta associazioni aderenti è stata data la possibilità di gestire e valorizzare i beni pubblici in disuso dotando la propria realtà di una sede vera e propria in cui poter accogliere i cittadini; dall’altro invece questo grande gruppo di associazioni rappresenta un soggetto prezioso per il Comune, oltre che per il territorio, che ci consente di ampliare l’offerta di attività proposte”. Gli edifici dismessi individuati dall’Amministrazione comunale sono al centro della visione di rigenerazione urbana attuata in questi anni e rappresentata da “Spazio Comune”.

Il progetto “Rete SpazioComune – valutiamoci per crescere”, realizzato nell’ambito del Bando Speciale Partecipazione 2024 promosso dalla Regione si inserisce nel percorso strategico di valorizzazione degli immobili pubblici in ottica sussidiaria avviato dal Comune in partnership con 11 Associazioni capofila di raggruppamenti che co-gestiscono altrettanti spazi cittadini. Il processo partecipativo oggetto del progetto è volto alla co-costruzione del sistema di indicatori di impatto sociale delle attività delle Rete SpazioComune. Attraverso la partecipazione tutti i partner e delle micro-comunità di riferimento, saranno individuati i principali ambiti di indagine del sistema di monitoraggio, i relativi indicatori e metriche, le modalità di raccolta dati, definendo un modello di valutazione condiviso che sarà approvato dal Comune e implementato dalla Rete, costituendo la base per azioni di sviluppo e miglioramento continuo. Il sistema di monitoraggio potrà essere un utile modello per esperienze simili di valorizzazione di immobili pubblici.