Cesena, rete idrica: approvati lavori per Ronta e Martorano

A Cesena è stato approvato, con apposita delibera di Giunta, il progetto di rinnovo della rete idrica nel tratto di via Ravennate di competenza comunale, per un importo complessivo pari a 1.757.000 euro. L’intervento, promosso dal Gruppo Hera e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito della Missione 2 – Componente C4 – Investimento 4.2., è finalizzato al potenziamento della tratta acquedottistica di via Ravennate, con l’obiettivo di incrementare l’affidabilità e la funzionalità della rete idrica, attraverso la sostituzione delle condotte esistenti e l’adeguamento degli allacci delle utenze.

Quest’opera si rende necessaria in quanto, da un lato, rappresenta una risposta concreta alle criticità attualmente presenti nella rete in uso, dall’altro, migliorerà in modo sostanziale l’efficienza e la qualità del servizio idrico offerto ai cittadini. Nello specifico, il settore Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture Progettazione ha concordato con Gruppo Hera il rispetto di precise prescrizioni tecniche per garantire il ripristino dello stato dei luoghi secondo criteri di qualità.

Il progetto interessa esclusivamente il tratto di via Ravennate di competenza comunale, ad eccezione del segmento compreso tra via Mariana e l’intersezione con il viadotto Albert Einstein, che resta di competenza della Provincia di Forlì-Cesena.

“Le opere in programma lungo il tratto che si estende per 3 chilometri tra Ronta e Martorano, fino a via Romagnoli – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – sono finalizzate al ripristino del funzionamento delle reti attraverso l’eliminazione delle insufficienze idrauliche nell’ottica del contenimento delle perdite e dell’incremento dell’affidabilità della rete. L’intervento, che sarà opportunamente comunicato ai cittadini interessati soprattutto a ridosso dell’avvio dei lavori, è finalizzato al rinnovamento con sostituzione delle condotte in via Ravennate per soddisfare la richiesta di approvvigionamento idrico richiesta dalle numerose utenze presenti in questa parte di territorio. L’intervento ha come obiettivo la riduzione del volume fisiologico di perdita idrica e, laddove necessario, anche alla risoluzione delle perdite di carico. Questa nuova rete di distribuzione prevede il rifacimento degli allacci e la posa di una condotta destinata al rinnovo delle prestazioni idrauliche”. I lavori saranno eseguiti a partire da metà giugno e ultimati entro fine anno.