Cesena, rete idraulica di Bulgarnò: le soluzioni proposte e la viabilità

Con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di conoscere le diverse fasi dei lavori e la vera natura del progetto, nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, l’Amministrazione comunale di Cesena , d’intesa con il quartiere Al Mare, ha presentato pubblicamente i lavori riguardanti la messa in sicurezza della rete idraulica della frazione di Bulgarnò . All’assemblea, molto partecipata, hanno preso parte gli assessori allo Sviluppo Economico, Partecipazione e Quartieri Lorenzo Plumari, ai Lavori pubblici e alla Manutenzione e ricostruzione post alluvione Christian Castorri , il progettista, l’impresa esecutrice e i tecnici comunali. Erano inoltre presenti la presidente del quartiere Al Mare, Paola Farneti , e nove consiglieri di quartiere. “L’incontro – commenta l’assessore a Quartieri e Partecipazione Lorenzo Plumari – ha registrato una grande partecipazione e interventi positivi e costruttivi. La comunità locale, alla quale restiamo a disposizione per eventuali ulteriori richieste, ha dimostrato un forte coinvolgimento, confermando quanto quest’opera sia sentita e attesa. Siamo fermamente convinti che l’intervento, il cui avvio è previsto entro fine luglio, contribuirà a ridurre la quantità di acqua piovana che confluisce nella rete fognaria di via Capannaguzzo e, al tempo stesso, a diminuire la pressione idraulica sulla dorsale fognaria di via Bulgarnò II, migliorando così la sicurezza idraulica di tutto l’abitato”.

Nel corso dell’incontro inoltre sono stati forniti elementi tecnici e informazioni dettagliate in merito alle modifiche alla viabilità che interesseranno prevalentemente le vie Bulgarnò II e Capannaguzzo, dove sarà istituito un senso unico alternato, e via Sarzola che, per la durata del cantiere, sarà chiusa al transito veicolare (fatta eccezione per residenti e mezzi di soccorso). Sulla base del cronoprogramma condiviso, i lavori avranno una durata stimata di circa 6-8 mesi, ma l’impresa esecutrice ha fatto sapere che si punta a un completamento dell’opera entro Natale 2025.

Benché non sia stato interessato da allagamenti nel corso del maggio 2023, nel centro abitato di Bulgarnò si procederà con la ricostruzione e relativa modifica della rete dei canali di scolo (fossi) di raccolta delle acque meteoriche a servizio del centro abitato e delle aree limitrofe. Le soluzioni proposte mirano a ridurre la quantità d’acqua che entra nella rete fognaria, così da non sovraccaricarla (anche per quanto riguarda i materiali solidi trasportati) e, in secondo luogo, a potenziare la rete stessa. Il centro abitato di Bulgarnò si trova tra le vie Capannaguzzo e Bulgarnò II, entrambe dotate di dorsali di fognatura mista, le quali si incrociano al centro del paese; da tale incrocio, poi, un’unica dorsale fognaria principale immette le proprie acque in testata dello scolo consorziale a cielo aperto Branchise (lungo quasi 1,50 chilometri), che confluisce nello scolo consorziale Rigoncello in sinistra idraulica. A seguito delle video-ispezioni e dei sopralluoghi effettuati si è ricostruito il tracciato del sistema fognario presente nel centro abitato osservando che il sistema è misto e presenta vari cambi di diametro/sagoma/materiale, che sono da attribuire, con molta probabilità, ad una crescente urbanizzazione avvenuta in passato in maniera poco armonica, in relazione all’assetto fognario, spesso legato ad interventi privati ‘per pezzi’ sui fossette laterali stradali.

Sono due gli interventi principali: il primo servirà a ridurre la quantità di acqua piovana che entra nella rete fognaria di via Capannaguzzo. Per farlo, si devieranno le acque piovane provenienti dall’area agricola a monte del centro abitato di Bulgarnò, che si trova a sud di Via Capannaguzzo. Similmente a questo primo intervento, anche l’intervento 2 prevede la riduzione della sollecitazione idrologica in ingresso alla dorsale fognaria di via Bulgarnò II attraverso la deviazione delle acque meteoriche.

Nel corso della prossima assemblea di quartiere, in programma martedì 15 luglio, verrà data opportuna comunicazione di quanto condiviso nel corso dell’assemblea di ieri.