Cesena, Renzo Arbore e i 40 anni di “Quelli della notte”: “Maurizio Ferrini, il mio romagnolo filosovietico che voleva alzare un muro ad Ancona contro i meridionali”

Sta per compiere 40 anni un programma di culto della televisione italiana come “Quelli della notte”: una trasmissione che rivoluzionò il palinsesto della Rai andando in onda alle 23. Una scommessa vinta da un genio della tv come Renzo Arbore, che in mezzo a una platea di talenti (Nino Frassica, Riccardo Pazzaglia, Simona Marchini, Massimo Catalano) lanciò in orbita anche il cesenate Maurizio Ferrini: “Ferrini - ha ricordato Arbore all’Ansa - era il romagnolo esperto in pedalò, ma soprattutto filosovietico tutto d’un pezzo, “ma anche leghista ante litteram, che voleva alzare un muro ad Ancona contro i meridionali”.