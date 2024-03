Cesena, “rendere la Rocca accessibile ad anziani e invalidi”: l’appello di Confcommercio

La fortezza storica della città appannaggio di tutti, anche i più svantaggiati e in difficoltà a raggiungere la sommità. Piace a Confcommercio cesenate che, con l’agognato avvio del confronto sui temi concreti per migliorare Cesena in vista delle comunali del’8 e 9 giugno, ci sia chi segnala la necessità di rendere la Rocca Malatestiana più accessibile e fruibile attraverso un sistema di ascensori.

“La Rocca è una grande attrattiva di Cesena ed è parte integrante del brand cittadino - osserva il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani - non solo, è elemento caratterizzante del centro storico di cui funge da polo attrattivo. Da sempre Confcommercio rimarca la necessità di rigenerare e rendere più ospitale il parco della Rimembranza, di valorizzare le visite e le offerte culturali dentro la Rocca e soprattutto di renderla accessibile a tutti attraverso sistemi che consentano di raggiungere attraverso la teleferica o un sistema di ascensori che partano da piazza del Popolo. Da decenni se ne discute e non è mai stata trovata la quadra per proporre un intervento risolutore, una grande opera per valorizzare un punto di forza della città. Che per tanti resta distante e troppo impervia da raggiungere. Confcommercio è dunque favorevole alla proposta contenuta nel programma di centrodestra di realizzare un collegamento attraverso ascensori alla sommità della fortezza, visto che da anni chiediamo esattamente questo, vale a dire un intervento di straordinaria portata per elevare l’appeal di Cesena città turistica. Confcommercio valuta le proposte nel merito, naturalmente, non in base a chi le fa”.