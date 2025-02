Cesena rende omaggio alla vittime civili di guerra

Il Comune di Cesena aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che si celebra oggi, sabato 1° febbraio, per conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l’attenzione sul dramma che vivono i civili di tutto il mondo coinvolti in guerre e conflitti armati.

A questo proposito, nella mattina di oggi all’ingresso di palazzo Albornoz si è celebrata la tradizionale cerimonia commemorativa partecipata dall’Associazione Nazionale Vittime civili di guerra di Forlì-Cesena, rappresentata dal presidente Gisberto Maltoni, e dal vice sindaco Christian Castorri, che insieme hanno deposto una corona ai piedi della lapide che ricorda le vittime civili della seconda guerra mondiale (solo nel Cesenate 700 persone uccise e 1800 ferite e mutilate in modo permanente).

Inoltre, con l’affissione dello striscione sulla facciata del palazzo comunale e con l’illuminazione di blu dell’orologio, l’Amministrazione comunale – raccogliendo l’invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e dell’Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) – aderisce alla campagna ‘Stop alle bombe sui civili’ chiedendo il rispetto e l’applicazione del diritto umanitario internazionale, e reclamando attenzione, giustizia e protezione per tutti coloro che soffrono a causa della guerra, ieri come oggi.