Cesena rende omaggio ai Caduti: la città si prepara alle celebrazioni del 4 novembre

Cesena si stringe nel ricordo dei Caduti di guerra, celebrando l’Unità nazionale e l’impegno delle Forze Armate attraverso una serie di momenti solenni partecipati da cittadini, autorità e associazioni d’arma. Questa mattina la comunità si è ritrovata al Cimitero urbano per la prima cerimonia ufficiale, dove il vicesindaco Christian Castorri, affiancato dai rappresentanti delle forze dell’ordine e della Polizia locale, ha deposto una corona d’alloro nella Cripta-Ossario. A seguire, il Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, ha celebrato la Santa Messa nella chiesa del cimitero, mentre diverse altre commemorazioni sono state riproposte nei quartieri della città.

Le celebrazioni proseguiranno mercoledì 4 novembre per il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. L’appuntamento è fissato per le 15.30 in viale Mazzoni, dove il sindaco Enzo Lattuca deporrà una corona d’alloro ai piedi del Monumento ai Caduti per onorare il valore di chi serve il Paese e custodisce la sicurezza della comunità.