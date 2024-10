Cesena rende omaggio a Lorenzo Casali e Roberta Pedrelli dopo le Olimpiadi e Paralimoiadi di Parigi

Nato il 12 settembre 2002 ad Hanoi in Vietnam, Lorenzo Casali è stato adottato da una famiglia di Ancona. Nel 2024 è stato tesserato per il “Romagna Team” di Cesena con cui ha raggiunto il secondo posto nel Campionato di Serie A di ginnastica artistica maschile ed è in forza al corpo della polizia Fiamme Oro. Seguito dal tecnico Marco Fortuna, Casali stabilmente si allena presso il centro tecnico federale di Fermo ma, nell’imminenza delle gare nazionali, anche nell’impianto sportivo cesenate. Dopo alcune esperienze in maglia azzurra junior, tra cui il bronzo a squadre ed i Mondiali, Lorenzo Casali ha fatto il suo debutto europeo senior durante i Campionati Continentali del 2021 a Basilea. Nel 2022 ha fatto parte della squadra che a Monaco ha regalato lo storico argento a squadre classificandosi al settimo posto individuale. Pochi mesi dopo, ai mondiali di Liverpool, Casali, insieme alla squadra, ha conquistato il quarto posto. L’anno seguente, agli Europei di Antalya, ha contribuito alla vittoria della medaglia d’oro a squadre. A seguire, ha preso parte ai Mondiali di Aversa. Nel 2024 ha partecipato, a Rimini, agli Europei casalinghi, ottenendo in squadra la medaglia di bronzo. Quest’anno a Cuneo, si è laureato campione assoluto all-around poco prima di essere convocato per le Olimpiadi.

Nella vita non bisogna mai mollare. Roberta Pedrelli nasce a Calisese nel 1979. Nel 2012, diventata mamma da poco, le hanno diagnosticato un sarcoma pleomorfo dei tessuti molli, un tumore alla coscia. Da quel momento ha cercato di salvare l’arto sottoponendosi a diversi cicli di chemioterapia, radioterapia, interventi chirurgici. Purtroppo nel 2016 le hanno amputato la gamba. A seguito di questa difficile fase della sua vita, quasi come una reazione alle difficoltà affrontate, presso il centro protesi di Bologna è entrata in contatto per la prima volta con il Sitting Volley e con la squadra cesenate. “Dopo quattro mesi dall’amputazione – commenta – mi sono ritrovata seduta a terra col pallone in mano ed ero la persona più felice del mondo in quel momento”. A giugno di quello stesso anno è arrivata la prima convocazione in Nazionale, di cui ancora oggi è una delle titolari.

La Federazione e i vari club in questi anni hanno fatto un grandissimo lavoro di divulgazione, con le Paralimpiadi di Tokyo, ma ancora di più con quelle di Parigi. Se quelle di Tokyo sono state il coronamento di un sogno, anche se caratterizzate dall’isolamento dei palazzetti e dalla mancanza di contatto con gli altri atleti a causa delle restrizioni determinate dalla pandemia, quelle di Parigi sono state una vera e propria festa.